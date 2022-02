Nu skærpes jagten på skadelige stoffer i grundvandet

Miljøstyrelsen oplyser, at der fortsat er en grænseværdi for 12 navngivne PFAS-forbindelser på 0,1 mikrogram pr. liter grundvand. 0,1 mikrogram svarer til 100 nanogram.

De fire særlige PFAS-stoffer, der tidligere er nævnt, får dog nu øget bevågenhed med en grænseværdi på bare to nanogram, hvilket er 50 gange mindre end tidligere.

Samtidig kan laboratorierne i dag spore langt flere PFAS-stoffer, end de kunne for år tilbage, hvilket giver anledning til at kigge på gamle prøver igen.

Lidt forenklet sagt bliver både geologer og menigmand gradvist klogere på de skadelige PFAS-stoffer, og dermed vokser bevågenheden på området også.

Morten Steen mindes, hvordan man for 30 år siden blot kendte til seks pesticider – i dag kender man til hundredevis og konsekvenserne af dem.

PFAS-stoffer er alle vegne

Problemet med de skadelige PFAS-stoffer bliver forstærket af, at de dels er højmobile, altså at de bliver udvasket i grundvandet, men ikke så let går i opløsning, forklarer Morten Steen. Desuden spredes de alle vegne.

- Du kan undersøge isbjørne på Nordkalotten og finde PFAS-stoffer i dem, siger geologen.

At PFAS-stofferne har fået mere bevågenhed, blev han også gjort opmærksom på i sidste uge, hvor han sad og så skiløb ved vinter-OL. Her blev det diskuteret, om nogle af atleterne fortsat smurte et middel indeholdende PFAS-stoffer under skiene for at glide bedre. Det blev nemlig ellers forbudt sidste år.