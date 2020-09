Nu stiger skatten - til gengæld for gratis busser og flere pædagoger

Gratis buskort til pensionister, flere hænder i daginstitutionerne, nye plejeboliger og dådyr ved naturområdet Nørrestand.

Det er blot nogle af de mange tiltag, en ny budgetaftale i Horsens Kommune tilgodeser. En budgetaftale, som et flertal i byrådet mandag eftermiddag vedtog.

- Jeg er både glad og stolt over, at vi kunne finde et budget, hvor både velfærd og klima fylder meget samtidig med, at vi har råd til at kigge på andre områder som eksempelvis hverdagskultur og infrastruktur, siger den socialdemokratiske borgmester Peter Sørensen.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Jeg er simpelthen så tilfreds med den aftale, og jeg synes virkelig, vi politikere kan se os selv i øjnene. Michael Nedersøe, formand, Dansk Folkeparti i Horsens

- Jeg er simpelthen så tilfreds med den aftale, og jeg synes virkelig, vi politikere kan se os selv i øjnene, siger Michael Nedersøe (DF), som er en af forligsparterne i aftalen.

Hovedfokus i budgetaftalen er en forbedring af kernevelfærden, og det betyder blandt andet, at velfærdsområderne børn, ældre og handicappede samlet får tilført 53 millioner kroner i 2021.

- Vores personale løber stærkt, demens og sundhed fylder mere, opgaverne bliver komplekse, og dem skal vi kunne løfte med høj faglighed, så vi kan skabe det bedste for vores borgere, siger borgmesteren.

- Jeg er både glad og stolt over, at vi kunne finde et budget, hvor både velfærd og klima fylder meget samtidig med, at vi har råd til at kigge på andre områder som eksempelvis hverdagskultur og infrastruktur, lyder det fra borgmester i Horsens, Peter Sørensen (Socialdemokratiet) Foto: Christian Kallenbach

Skatten stiger

En del af aftalen betyder, at horsensianerne kan se frem til en skattestigning på 0,2 procent i løbet af de næste to år. Det kommer som følge af, at Horsens Kommune skal betale yderligere 30 millioner kroner i den udligningsreform, som Regeringen vedtog tidligere på året.

Og det er netop den skattestigning, der er årsag til, at Venstre, Konservative og Liberal Alliance ikke er en del af aftalen.

- Vi mener, at den her skattestigning er helt unødvendig. Begrundelsen for skattestigningen er, at man vil sikre kommunens økonomiske robusthed, men vi mener allerede, at vi har en fin økonomisk robusthed. De her penge kunne vi have fundet i budgettet, i stedet for at gå ud og hive pengene op af borgernes lommer, siger viceborgmester Martin Ravn fra Venstre.

Vi mener, at den her skattestigning er helt unødvendig. Martin Ravn, viceborgmester, Horsens Kommune (V)

Venstre har udpeget 15 række områder, hvor de mener, at man i stedet burde have sparet fremfor at lade skatten stige. Blandt andet ønsker de at spare på byrådspolitikernes vederlag, kommunens kommunikationsafdeling og administrationsudgifter til jobcentret. I alt har de fundet en mulig besparelse på 21,9 millioner kroner.

- Det handler om at fjerne mest muligt af det administrative lag, lyder det fra viceborgmesteren.

Venstre har på landsplan stemt for den udligningsreform, der giver muligheden for skattestigninger i kommunerne. Hvordan kan I lokalt i Horsens så sige nej til skattestigninger?

- Vi stemmer nej, fordi det slet ikke var det, der var meningen med ordningen. Den var tiltænkt de kommuner, der bliver hårdt ramt. Men det er Horsens ikke. Vi har en robust økonomi og tilflytning hertil, så det er ikke nødvendigt med skattestigninger. Vi kan godt finde pengene andre steder, siger Martin Ravn (V).

Skatten stiger med 0,11 procent næste år, og 0,08 procent året efter - det svarer til, at hver enkelt borger kan se frem til at betale godt 50 kroner mere om året i kommuneskat.

Martin Ravn (V), viceborgmester i Horsens Kommune, har sammen med sit parti stemt nej til budgetaftalen, da de ikke kan gå ind for skattestigninger. Foto: Privatfoto

Gratis buskort til pensionister

Udover skattestigning og kernevelfærd kommer aftalen også til at tilgodese erhverv og beskæftigelse, infrastruktur og bosætning, kulturliv og natur.

Nogle af de helt konkrete tiltag er blandt andet, at alle pensionister i Horsens fra næste år kan se frem til at få gratis buskort.

- Vi har tidligere gjort det billigere for de ældre at køre bus, men ikke mange har gjort brug af det. Derfor har vi lyttet til Ældrerådet, og kan nu gøre busserne helt gratis, siger Michael Nedersøe.

Herudover skal der kigges på muligheden for at udsætte dådyr ved Nørrestrand. Ifølge aftalen ønsker politikerne nemlig at gøre Nørrestrand til et endnu større naturområde med dyrepark, naturlegeplads og et nyt boligområde.

Det hænger sammen med politikernes ønske om mere bynær natur samt at alle fremtidige køb af kommunale biler skal være el eller hybrid. Og så skal muligheden for at anlægge en streetracebane undersøges - fordi Horsens tidligere har oplevet problemer med ulovlige gaderæs i industrikvarteret.

Hele budgetaftalen for 2021-2024 kan læses her.