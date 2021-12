Østjysk DF-profil fastholder at Inger Støjberg er værdig til formandsposten efter dom

- Jeg må sige, at jeg ikke forstår et kuk af den her tåbelige dom. Det er en absurd situation og en forkert dom, siger Hans Kristian Skibby (DF).

Stor tillid til Inger Støjberg

Søndag meldte det østjyske og mangeårige medlem af Dansk Folkeparti ud på Facebook, at han ser en oplagt partiformand i Inger Støjberg, også selvom hun på nuværende tidspunkt hverken er medlem af partiet eller har udtrykt ønske om det.

Mener du stadig, at Inger Støjberg er et godt forslag til en ny partiformand?

- Det mener jeg stadig. Der går ikke nogle skår af Inger Støjbergs loyalitet og politiske arbejde. Bestemt ikke. Min tillid er kun blevet større nu, siger Hans Kristian Skibby (DF) og tilføjer:

- Jeg er meget provokeret over, at hun har fået en ussel behandling.