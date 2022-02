Østjysk hospital kåret som landets bedste

Danmarks bedste mellemstore hospital ligger i Horsens.

Det har sundhedsmediet Dagens Medicin slået fast i sin årlige kåring af landets bedste hospitaler og afdelinger.

- Landets bedste kliniske indsats inden for astmabehandling og behandling af rygsøjlegigt. Scorer på behandlingskvaliteten i gennemsnit 93,1 indekspoint ud af 100 mulige, lyder en del af Dagens Medicins begrundelse for prisen.

Kåringen har udløst stor glæde på Regionshospitalet Horsens:

- Førstepladsen er en cadeau til hospitalets medarbejdere. Det er deres fortjeneste, at vi lykkes så flot som et samlet hospital endda i en tid, hvor vi både har skullet håndtere corona og samtidig behandle et stort antal akutte patienter.

- Alligevel er det lykkedes at fastholde en høj kvalitet i behandlingen af patienterne. Det er meget flot og ikke mindst godt for patienterne, udtaler hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen på hospitalets hjemmeside.

Regionshospitalet Horsens deler førstepladsen med deres naboer mod sydvest, Sygehus Lillebælt i Vejle, der scorede marginalt dårligere på behandlingskvalitet, men til gengæld er landets topscorer på patienttilfredshed.

Holdindsats

Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen fremhæver især afdelingerne og medarbejdernes evner til at arbejde på tværs som grund til, at der er høj kvalitet i patientbehandlingen.

Det samme budskab lyder der fra regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

- Det kræver en holdindsats at skabe gode resultater, så topplaceringen skyldes i høj grad den engagerede måde, som medarbejderne arbejder sammen om patienterne på i Horsens, siger han.

Dagens Medicin har kåret vinderne ud fra kliniske databasetal og patienttilfredshedsundersøgelser fra primært 2020.

Kåringen vil blive fejret på Regionshospitalet Horsens ad flere omgange, herunder på mandag den 21. februar.

Også Regionshospitalet Silkeborg vandt i Dagens Medicins kåring. Sygehuset kan nemlig nu kalde sig landets bedste lille hospital. Aarhus Universitetshospital blev kåret som landets næstbedste store hospital - førstepladsen i den kategori gik til Rigshospitalet i København.