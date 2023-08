Pas på! Nu sættes farten ned på motorvej

Seks spor klar til 2026

Indtil da og efterfølgende frem til sommeren 2024 vil der blive arbejdet på den nye brokonstruktion, der altså skal give plads til seks spor mellem bropillerne.

I hele perioden betyder det derfor også, at Hornstrupvej, som er vejen der krydser motorvejen, vil blive spærret. Det bliver den fra onsdag den 30. august, og trafikanter i lokalområdet skal derfor ud på en større omkørsel for at komme på den anden side af motorvejen.