Pernille deler hjerteskærende oplevelse: - Folk gik bare forbi

- Jeg føler, at næstekærligheden er forsvundet. Men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er opvokset med, at man skal hjælpe, hvor man kan. For jeg ved, hvordan det er at mangle hjælp selv, siger Pernille Rasmussen.

Positiv respons

Opslaget har i skrivende stund fået over 700 reaktioner og mere end 100 kommentarer. Og langt størstedelen af kommentarsporet er fyldt med personer, der roser Pernille Rasmussen for at hjælpe den ældre dame.

- Jeg er meget positivt overrasket over, at folk reagerer sådan, jeg havde ikke regnet med at så mange ville skrive, siger Pernille Rasmussen.