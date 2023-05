Pilot anede ikke, hvad der var i lasten på flyet: - Det var helt vildt

Vil inspirere danskerne

For nu er Morten Knoths næste eventyr det faktum, at han kan skrive forfatter på sit cv - og nu er det bare at læne sig tilbage i cockpittet og se, hvordan danskerne tager imod hans mange anekdoter.

- Jeg er meget spændt på, hvordan bogen bliver modtaget. Det er ikke andre, der har skrevet om det før, og det var ret tilfældigt og skæbne-agtigt, at jeg begyndte at skrive, da jeg pludselig blev 'fanget' nogle uger på et karantæne-hotel i Asien forbindelse med pandemien, siger Morten Knoth.

- Jeg har altid selv været vildt fascineret af at flyve. Og jeg håber, hr. og fru Danmark gennem mine rejseberetninger kan få et indblik i, hvordan det er at være pilot, siger han.