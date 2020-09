Pilot fra tragisk flyulykke uden for livsfare

Søndag døde to kvinder fra Horsens-området i forbindelse med en flyulykke på limfjordsøen Fur.

I alt var fire personer - to par - ombord i propelflyet, og to mænd har siden ulykken været i kritisk tilstand på Rigshospitalet. De to mænd har begge svære brandsår og har været i koma.

Men den ene af de to, piloten, er nu uden for livsfare, skriver Horsens Folkeblad, der har været i kontakt med pilotens familien.

Den anden mandlige overlevendes tilstand er indtil videre uvis. De to mænd ombord er begge i 40'erne.

Fundet siddende på jorden

Propelflyet styrtede klokken 16 søndag af uvisse årsager ned og ramte et træ. Umiddelbart efter brød flyet i brand.

Vidner har forklaret til politiet, at flyet pludselig trak til højre, netop som det var kommet i luften fra flyvepladsen på Fur.

- Da politiet kommer frem til stedet, sidder de to mænd på jorden ved træerne. Vi taler kortvarigt med den ene, inden de bliver hastet på hospitalet, sagde vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Poul Vestergaard-Lau, mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge vicepolitiinspektør Poul Vestergaard-Lau var de to døde kvinder henholdsvis 43 år og 33 år.

De to kvinder blev fundet inde i propelflyet.