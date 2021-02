Politi om bilbrand: Det tyder ikke på en forbrydelse

Politiet er fredag eftermiddag fortsat til stede ved Regionshospitalet Horsens.

Ifølge vagthavende ved Sydøstjyllands Politi er det tekniske undersøgelser, som politiet er i gang med som følge af en bilbrand tidligt fredag morgen.

Politiet fik anmeldelsen om branden omkring klokken 5, og da betjente kom ud til stedet, fandt de en tilskadekommen mand, der lå et stykke fra den brændende bil.

- Manden er ikke død, men han er i kritisk tilstand. Der er tale om en 75 årig mand fra Horsens-egnen, siger Jeppe Thranum, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Efterforskes som en ulykkelig hændelse

Da manden ikke er ved bevidsthed, har det ikke været muligt for politiet at afhøre ham. Men ifølge vagtchefen har efterforskningen vist, at manden har forbindelse til den nu brændte bil.

Politiet foreløbige vurdering er, at der ikke ligger en forbrydelse bag hændelsen:

- Vi efterforsker det som en ulykkelig hændelse, siger Jeppe Thranum, der oplyser, at manden ikke er kommet til skade ved selve branden.

Ifølge vagtchefen viser politiets efterforskning, at der ikke har været andre personer involveret i hændelsen.

Mandens pårørende er underrettet.