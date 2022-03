Politiker står fast: Vil ikke promovere russisk kultur

- Vi er jo nødt til at trække en streg et sted, og for at undgå at skulle vurdere den enkelte situation har vi besluttet, at vi trækker den her streg, der siger, at det gælder alt, der kan opfattes som at støtte eller promovering af russisk kunst og kultur.



Ikke den eneste aflysning

Aflysningen af kunstudstillingen i Horsens sker på samme tid som to andre aflysninger af planlagte kultur- og kunstaktiviteter.

Musikhuset i Aarhus har også måtte aflyse en optræden af Den Russiske Nationalballet, mens en russisk operasangerinde selv valgte at aflyse sin optræden i Musikhuset efter stor debat.



Horsens Kunstmuseum ønsker ikke at udtale sig om aflysningen, og en række andre kulturhuse, som TV2 ØSTJYLLAND har talt med, ønsker heller ikke at kommentere.

Teatret Svalegangens direktør og kunstneriske chef, Per Smedegaard, er dog en undtagelse.

Grundlæggende mener han, at kunsten skal være fri, men at sagen er kompleks.



- Jeg mener, det er vigtigt, at vi holder fast i, at der er forskel på den russiske stat og den russiske kulturarv, siger han.

Han siger også, at han håber på, at man ser på det komplekse, og at man på sigt kan støtte op om enkelte kunstnere, der bakker op om frihed og demokrati.