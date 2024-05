Politikers plakater bliver ødelagt på stribe

Søndag eftermiddag har han haft besøg af politiet, efter han meldte hærværket til ordensmagten. Han havde dog selv fjernet en del af bevismaterialet.

- Desværre var jeg nødt til at fjerne plakaterne, inden politiet kom. Ellers ville de jo flyve rundt på kørebanen, og det skal de heller ikke, siger Michael Nedersøe, der ikke forventer, at politiet sætter alt disponibelt mandskab ind på at fange hærværksmændene.

- Politiet skal også prioritere deres ressourcer, så jeg forventer ikke, at de indsætter Rejseholdet, siger han.