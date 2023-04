Rasmus undrer sig: Hvorfor skal vores jordhule behandles som 'etagebyggeri'?

- Herefter kan vi gå i gang med selve byggesagsbehandlingen, og det involverer både miljøafdelingen og vejafdelingen. Så er der det særlige ved den her sag, at ingen i Danmark tidligere har skullet behandle en ansøgning om at lave en jordhule-shelter, så det skal vi også have mulighed for at sætte os godt ind i.

Ifølge Kjell Stockfisch er det nært forestående, at en byggesagsbehandler tager fat i ansøgningen fra Hatting Parkens Venner. Derfra går der minimum otte uger, før der kommer svar, fordi der blandt andet er 14 dages høring og en regel, der siger, at der skal gå fire uger, før man må udnytte en given dispensation.