Rebecca og Anna har taget hul på deres livs eventyr

Venskabet konfirmerede de ved at tage et halvt år til Fransk Polynesien som gaster på samme katamaranskib.

- Når man sover sammen i et halvt år inden for en armslængde, kender man hinanden godt, når man kommer hjem igen, siger Anna Vestergaard.

Stille sejlerliv

Nu skal de dele skib sammen på ubestemt tid, og det skal nok gå godt, for som veninder har de begge eventyr i blodet, og det skal der nok blive en masse af, når de i første omgang sætter kursen over Atlanterhavet mod Caribien for siden at krydse Stillehavet.

- Vi er ret overbeviste om, at vi ikke kan skabe den samme drømmetilværelse herhjemme, som når vi er ude at rejse. Det er friheden til bare at kunne være til og at tage pusten ud af hverdagen, siger Rebecca Seidelin.