Ringvej spærres: Ny sluse skal klimasikre området

For et år siden måtte beboere i 11 boligblokke ved Bygholm Åvænget ved Schüttesvej evakueres, da dæmningen og slusen under Schüttesvej blev alvorligt udfordret, da ekstraordinært store mængder regnvand resulterede i en meget høj vandstand i Bygholm Sø. Det fik Sydøstjyllands Politi til at frygte, at det kunne føre til et dige-kollaps.

Men med den nye løsning bliver der altså blandt andet sat en stopper for lignende situationer.

- Af sikkerhedsmæssige hensyn og for, at arbejdet kan gennemføres så effektivt som muligt, spærrer vi strækningen over dæmningen for al trafik, siger Allan Lyng Hansen.