Så er den gal igen: Politiker mener, han udsættes for hetz

Michael Nedersøe giver dog ikke meget for gerningspersonernes måde at kommunikere utilfredsheden med ham på.

- Jeg har en politik, jeg står på mål for. Den er der nogle, der ikke er enige i, og fred være med det, men så tag debatten med mig i stedet for at gøre sig til hærværksmand. Det, synes jeg, er for usselt, siger han.

Han frygter nu, at resten af valgperioden vil fortsætte på samme måde.

- Vi er to dage inde i plakatopsætningen, og jeg har allerede ad to omgange fået smadret i alt 32 plakater og ét banner. Altså to dage inde!, siger han.