Sag mod havbrug kører på fjerde år: - Jeg er forarget dybt ned i min sjæl

Det har hverken været muligt at få et interview med Anders Østergaard Pedersen eller hans forsvarsadvokat.

I en mail til TV2 Østjylland oplyser Anders Østergaard Pedersen, at han fortsat nægter sig skyldig i alle anklager. Han fortæller, at han har haft to blodpropper siden 2013, og at det påvirker hans hukommelse. Han fortæller videre, at han har klaget over politiets behandling af ham.

TV2 Østjylland har også spurgt Sydøstjyllands Politi, hvorfor sagen har været så længe undervejs. Politiet har ikke ønsket at stille op til et tv-interview, men har sendt et skriftligt svar:

"Sydøstjyllands Politi kan oplyse, at sagen i sit hele har krævet en omfattende efterforskning, der indeholder en række efterforskningskridt – herunder ransagninger – og forelæggelse for både Miljøstyrelsen og Statsadvokaten i Viborg. Et længerevarende efterforskningsforløb i en større sag medfører ofte, at flere medarbejdere arbejder med sagen både samtidigt og efter hinanden fx som følge af stillingsskifte eller andre forhold. Det samme gælder for anklagere. Når anklageskriftet er indgivet til retten, er det herefter retten, der fastsætter berammelsestidspunktet, der bl.a. er påvirket af, hvornår sagens parter og deres advokater kan give møde."

Chefanklager hos Sydøstjyllands Politi, Michael Møller, erkender, at sagen er trukket ud, men sådan må det være.

- Jo længere tid der går, jo mindre tilfredse er vi jo altid. Omvendt må man også respektere, at der er en gang i sagen, som kører, når nu der er nogle indsigelser. Og det er jo det, der sker i et retssamfund, siger han.

Sydøstjyllands Politi vil hverken bekræfte eller kommentere, om Anders Østergaard Pedersen har klaget.