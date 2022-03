Selvom hun er imod krigen, får russiske Nelli trusler på sociale medier

De mange trusler har fået Nelli Kraevskaia Hansen til at gå til politiet.

- Jeg ringede først til politiet, og de sagde, jeg skulle komme ned med min telefon, så truslerne kunne blive kopieret.

Ukrainer er imod trusler

Oleksandra Steffensen er fra Ukraine og har været med til at arrangere en demonstration mod krigen. Men hun tager afstand fra trusler mod russere.

- Jeg siger ikke, det er forsvarligt eller okay, for vi er først og fremmest mennesker, og vi skal respektere hinanden. Men jeg tror det bliver hverdagskost, så længe konflikten er i gang. Der er mange ukrainere, der har et stort had, siger hun.