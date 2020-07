Shitstorm: Parkeringsapp hæver penge fra kunders konto - selvom de ikke har appen

- Jeg står op onsdag og tjekker min netBank, som jeg altid gør. Der ser jeg, at der er hævet 300 kroner fra ParkPark. Det gør mig gal.

Sådan siger Tine Jensen fra Horsens om det beløb, der uden hun vidste det var blevet trukket fra hendes konto af parkeringsselskabet ParkPark.

Tine Jensen mindes ikke, at hun nogensinde har brugt appen. I hvert fald har det været flere år siden, og appen er heller ikke installeret på hendes smartphone.

- Jeg bøvler lidt med at få den hentet og logget ind. Da det lykkes, kan jeg se, at jeg ganske rigtigt har installeret den for længe siden og oplyst mine betalingsoplysninger, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Men det ser ikke ud til, at jeg nogensinde har brugt den til at parkere. Det må da være ulovligt, at de bare trækker penge for en service, jeg ikke har fået, og som jeg ikke har givet tilladelse til.

Tine Jensen fra Horsens var en af mange kunder, der vågnede op til en noget uventet udgift fra ParkPark på bankkontoen onsdag morgen. Foto: Privatfoto

Anklages for mangelfuld oplysningskampagne

Selskabets TrustPilot side er siden i onsdags blevet bombarderet med et-stjerners anmeldelser. Tine Jensen er nemlig ikke den eneste kunde, der har fået trukket 300 kroner af sleskabet, uden at have fået en direkte tilladelse til det.

Beløbet er dog ikke trukket helt uden varsel, selvom en del af kunderne må formodes ikke at have været klar over den nye og smarte forretningsmodel, som P-selskabet har taget i brug.

- Jeg undersøger, om jeg har modtaget en mail fra dem, og der ser jeg, at de for måneder tilbage sendte en mail om, at de opdaterer deres app. En mail jeg ikke anede, at jeg havde fået.

Oplysningen om, at man trækker 300 kroner fra kundernes konto, fordi man overgår til en 'forudbetalt forretningsmodel' indledes nederst i mailen af et lille 'PPS':

'Det er i morgen PARKPARK skifter til en forudbetalt forretningsmodel, og trækker 300 kr. til din parkeringskonto', skriver ParkPark i mailen til kunderne.

Administrerende direktør i ParkPark, Michael Buch Sandager, oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at man godt på forhånd vidste, at der var tale om en væsentlig ændring, som kunderne skulle varsles om i god tid.

- Vi har fra midt maj sendt mails ud til kunderne, hvor vi skriver, at vi overgår til den nye forretningsmodel. I de mails stod oplysningen allerede efter de første ti linjer. Senere har vi sendt flere mails ud, fordi vi mente, at vi skulle gøre alt hvad vi kunne for at varsle den ændring. Vi har i øvrigt også sendt kunderne sms'er, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Tvivlsomme metoder

Tine Jensens undrer sig over, at det overhovedet kan være lovligt. Selvom hun har fået de 300 kroner tilbage, undrer hun sig nu over, at det overhovedet kan lade sig gøre, at et selskab kan hæve penge fra hendes konto uden hendes tilladelse.

- Jeg fik pengene i løbet af et par timer. Men det er principielt bare ikke i orden. Hvor mange penge har de ikke tjent på det her? Og hvor mange kunder sidder ikke derude nu, som heller aldrig har brugt appen, og ikke ved, at de er blevet 300 kroner fattigere, spørger hun.

Michael Buch Sandager fastholder dog, at både forretningsmodellen, og måden den er implementeret på, er lovlig. Kunderne accepterer i betingelserne, at vilkårene kan blive ændret. Derudover har man givet dem 45 dages varsel på ændringerne.

P-selskabet ParkPark beskyldes for ikke at have oplyst godt nok om den ændrede forretningsmodel, hvor man trækker 300 kroner fra kunders konto uden direkte tilladelse. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

- Det er rigtigt, at enkelte kunder måske ikke opdager det, hvis ikke de lige tjekker deres mail eller NetBank. Men det er stadig deres penge, som nu bare er sat ind på deres konto hos os. De kan få dem tilbage med det samme via vores hjemmeside, eller hvis de ringer til os. Vi gør kun det her, så vi kan tilbyde en billigere service, siger han og fortsætter:

- Vi vil gerne tilbyde Danmarks billigste parkering, og for at gøre det skal vi nedbringe omkostningerne. Det gør vi med den her forretningsmodel, hvor man forudbetaler et større beløb, frem for en masse enkeltbetalinger, hver gang man parkerer. Enkeltbetalinger tillægges gebyrer og andet, som hiver priserne i vejret, siger han.

Men hvis man aldrig opdager, at de 300 kroner er trukket, så er det penge, som i har fået, og som kunden ikke får gavn af, fordi man måske ikke bruger appen eller kan huske, at man har haft den: Kan du ikke godt forstå, hvis folk bliver lidt fortørnede over det?

- Hvis vi kunne gøre det her om igen, så havde vi gjort det samme. Vores juridiske rådgivere har sagt god for metoden. Vi gør det, fordi vi vil tilbyde billigere parkering. Man kunne godt have lavet en model, hvor kunderne aktivt selv skulle forudindbetale. Vi har valgt at gøre det sådan her, fordi vi ikke mener, at kunderne ville reagere på en opfordring til det, siger Michael Buch Sandager.

Forbrugerjurist sår tvivl om modellens lovlighed

Forbrugerrådet Tænks seniorjurist, Martha Nør Kjeldsen, mener ikke, at ParkParks forretningsfinte er i overensstemmelse med betalingsloven, der siger, at man ikke må trække penge fra folk uden samtykke.

- Det er jo en fortolkning af, hvor vidt det er et et samtykke, at man skriver sig op til nogen betingelser om, at man kan ændre betingelserne igen. Det er min klare vurdering, at det ikke er lovligt, at hæve penge på folks konto, med mindre kunden aktivt har samtykket til, at der må hæves penge fra deres konto, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det sekund, hvor man ændrer vilkårene for, hvordan man hæver penge direkte fra kundens konto, uden de foretager en decideret betaling, der mener jeg, at man skal have et aktivt samtykke. Og det har de ikke fået her.

Hun problematiserer især metoden, fordi vi forbrugere i dag har vores betalingsoplysninger liggende hos en lang række virksomheder.

- Hvis NetFlix, fitnesscentrene og alle de andre virksomheder, hvor vi har vores betalingskort liggende, lavede samme finte, så kunne ma hurtigt blive fattig, siger hun.