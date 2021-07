Silke stod i sit værste mareridt: - Jeg kunne ikke få liv i min søn

I bakspejlet ser hun, at han sidder og kigger skråt ud ad vinduet.

- Jeg prøvede selv at se, hvad han kiggede efter, men jeg kunne ikke se noget. Så prøvede jeg at lave nogle høje lyde for at få en reaktion fra ham, men der skete intet. Hans hænder lavede mærkelige bevægelser, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Silke Tala Dalgaard kører bilen ind til siden. Hun vidste godt, den var helt gal.