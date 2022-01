Skandaleramt hjemmepleje får påbud i nye kommuner

Direktøren understreger derudover, at der allerede er sat ting i værk for at rette op på de øvrige kritikpunkter i rapporten.

Får lov til at fortsætte i Horsens

Direktør for velfærd og sundhed i Horsens Kommune, Jes Svenninggaard, fortæller, at han først og fremmest er lettet over, at afgørelsen om Berit's Hjemmepleje i Horsens ikke er lige så slem som afgørelsen i Aarhus.

- Vi var bekymret for om, de skulle rammes af de samme beslutninger som i Aarhus. Vi har dog haft en god dialog med Berit's Hjemmepleje og har haft fornemmelsen af, at det ikke var helt derude, at vi var. Og det har vi fået bekræftet nu i afgørelsen, siger Jes Svenninggaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Jes Svenninggaard fortæller, at der er ting, der skal arbejdes med hos Berit's Hjemmepleje, men at problemerne ikke har været store nok til at opsige samarbejde med det private firma.

- Helt firkantet kan man sige, at Berit's Hjemmepleje er fritvalgsleverandør. Det er op til borgerne at beslutte, om de vil have dem eller ej, så vi hverken kan eller vil blande os i det, siger han.

Afdeling blev lukket i Aarhus

I oktober blev Berit's Hjemmepleje i Aarhus tvangsnedlukket af Styrelsen for Patientsikkerhed. Her vurderede styrelsen, at hjemmeplejen havde kritiske problemer, der havde betydning for patientsikkerheden.

Det private hjemmeplejefirma blev lukket, fordi der ifølge styrelsen var problemer med blandt andet borgernes trivsel, aktiviteter, rehabilitering og firmaets organisation, ledelse og kompetencer.

Det betød, at flere end 1.000 borgere overgik til den kommunale pleje, og alle Berit's Hjemmeplejes 67 ansatte i Aarhus blev fyret.

Dengang fortalte Berit Bækgaard Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND, at hun ikke mente, at der havde været problemer, der var gået udover de ældre.