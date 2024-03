Skiltning forvirrer bilister på motorvejsstrækninger

- Vi er flere steder ved at udvide broerne de steder, hvor veje går under motorvejen. Eksempelvis Lillerupvej nær Gedved. Der er altså folk på arbejde under motorvejen, men det kan være svært at se, og derfor er der ofte nogle trafikanter, som kontakter os med en undren over de skilte, der begrænser hastigheden, siger John Kjærsgaard og påpeger, at Vejdirektoratet bestræber sig på at tilpasse den skiltede hastighed, så den svarer til forholdene på stedet.

- Det er helt efter reglerne, når vi sætter de her skilte op, men de skal naturligvis ikke være til at misforstå. Det handler om at beskytte de folk, som arbejder derude, men det er også for at beskytte bilisterne fra at køre ind i nogle af vores materialer som kegler og trafikværn, der indsnævrer kørebanen.