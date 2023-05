Skole brænder - kan være opstået i solceller

Brandvæsenet arbejder i øjeblikket på at få branden under kontrol.

- De arbejder stadig på at få slukket branden. Der er en del røgudvikling, men det fortyndes ret hurtigt, så vurderingen er på nuværende tidspunkt, at det ikke er bekymrende. Men kan man se og lugte røgen, og føler man sig generet af den, kan man lukke døre og vinduer, lyder opfordringen fra vagtchefen.

En af de helt store

Brandvæsenet er sidst på eftermiddagen til stede med hele 12 køretøjer og 30 mand på Gedved Skole sammen med både politi og skadesservice. Det skriver Horsens Folkeblad.

- Det er en af de helt store, vi har gang i her. Vi har iværksat det øverste lag i vores skaleringsmodel, siger operationschef Mads Henriksen til avisen og estimerer, at slukningsarbejdet kommer til at vare i hvert fald seks timer endnu.

Opdateres...