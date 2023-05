Skole i brand - 35 mand og 14 køretøjer sat ind mod flammerne

Han oplyser, at branden fortsat ikke er under kontrol, men at brandfolkene forsøger at stoppe ilden i at sprede sig.

- Vi har lavet standsningslinjer for at holde branden i et bestemt område, men det er svært at se, hvordan ilden løber, så vi bruger også termiske kameraer for at se, hvordan den spreder sig, siger Michael Bruhn.

Han fortæller, at Sydøstjyllands Brandvæsen kort før klokken 18.00 har 35 mand og 14 køretøjer på stedet.

Elever bør blive hjemme mandag

Søndag aften har skoleleder på Gedved Skole, Mette Malmros, sendt en besked ud til forældrene til elever i 0. til 9. klasse på skolen, om at de skal holde deres børn hjemme fra skole mandag i det omfang, det kan lade sig gøre. Det skriver Horsens Folkeblad.