Skole udvider forbud for elever: - Det gør faktisk en forskel

Det har været så stor en succes, at man på skolen har besluttet, at det fremover skal gælde alle klassetrin.

- Vi vil gerne øge elevernes mulighed for at være nærværende, for at kunne fordybe sig i undervisningen, men også for at kunne fordybe sig i det samvær, nærvær og være aktiv i frikvartererne, siger Anders Olesen, der er skoleleder på Stensballeskolen.

Marcus Alexander Lindhardt fra 7. klasse er enig i, at når mobilen er væk, kommer noget andet godt.

- Det giver mere ro, at der ikke er sådan en konstant larm fra telefonen, siger han.