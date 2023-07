Slået, sparket og spyttet på: Børnehave får påbud

De nævner blandt andet en arbejdsulykke tidligere i år, hvor en medarbejder blev spyttet i ansigtet, slået med knytnæve i maven og sparket to gange over skinnebenet af et barn.

På baggrund af flere punkter konkluderer Arbejdstilsynet, at "arbejdet med børnene udsætter de ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko."

Påbuddet omhandler en specifik stue i daginstitutionen, men det fremgår ikke af aktindsigten, hvilken stue der er tale om.

Har iværksat tiltag

Det fremgår af aktindsigten, at daginstitutionen har iværksat forebyggende tiltag efter arbejdsulykken.

Effekten af tiltagene er endnu uvis, og derfor får Solstrålen stadig et påbud.

Ifølge Arbejdstilsynet kan det få alvorlige konsekvenser, hvis volden ikke kommer til livs.

- Udsættelse for vold forøger ansattes risiko for at udvikle belastningsrelaterede sygdomme som angst og depression og for i nogle tilfælde at udvikle PTSD. De ansatte risikerer også at få fysiske helbredsskader, skriver de i påbuddet.