Søskende dybt rystede, da de besøgte mors grav

- Jeg er 87 år og orker ærlig talt ikke mere bøvl. Jeg har total opgivet det og har bestemt mig for, at det skal være slut med at købe nye fugle nu, siger hun.

Forsker chokeret over gravtyverier

Spørger man Rasmus Munksgaard, lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet, er det ikke noget nyt, at der er penge at tjene ved at stjæle og videresælge kobber og bronze.

Alligevel er han overrasket over, at der bliver stjålet fra gravsteder.

- Det chokerer mig. Det er ekstremt at begå gravrøveri og er et meget stort normbrud, for der er en forventning om, at man respekterer det rum, der er på en kirkegård, siger Rasmus Munksgaard til TV2 Østjylland.

Han fortæller, at der overordnet kan være to årsager til, at nogen stjæler fra et gravsted.

Enten er der tale om berigelseskriminalitet, fordi kobber og bronze er let omsætteligt, for at tage genstanden med hjem til sig selv eller andres gravsteder eller også er der tale om nogen, der stjæler for spændingens skyld.