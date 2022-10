Stort ammoniakudslip i fjord - selskab er politianmeldt

Der var allerede installeret et spildkar til at håndtere eventuelle overløb fra overflydninger, men det var ikke stort nok til at kunne håndtere mængderne denne aften.

Derfor endte 25 kubikmeter ammoniakvand med at løbe i et regnvandsafløb og videre ud i fjorden.

Styrelse indskærper

Fjernvarme Horsens A/S har ifølge Miljøstyrelsen indført en ny procedure efter udslippet. Den betyder, at risikoen for flere udslip er minimal.

Samtidig har Miljøstyrelsen indskærpet, at der var dele af anlægget, som skulle ændres.