Stort udslip af giftig ammoniak er endt i fjord

Udslippet er sket fra en tank hos Horsens Fjernvarme på Endelavevej. Ammoniakvandet, som er giftigt, er løbet ud i en kloakledning ud i fjorden.

Vej spærret

I forbindelse med udslippet var Endelavevej spærret i cirka tre timer søndag morgen.

- Der stod cirka halvanden til to kubikmeter i væskeform i et opsamlingskar, som skal være med til at forhindre udslip. Det kan afgasse til områderne, og der er et fareområde på omkring 50 meter i hver retning i en cirkulær form, forklarer Claus Rindahl Hansen.

Sydøstjyllands Brandvæsen havde derfor tilkaldt kemikaliedykkere med en slamsuger for at suge den giftige ammoniak op.