Studenter troede det var en simpel leg men de gjorde en stor forskel

Hun kender ikke selv nogle børn med autisme og ADHD, men hun synes, det er rigtig godt, at Janie Ryberg har valgt at fortælle åbent om sin søns udfordringer.

- Det er rigtig fedt, at hun sætter fokus på, at der er børn, der kan have det svært med larmende studenter. For det havde jeg ikke selv tænkt over. Og så gør det mig glad på både hans og egne vegne, at det endte med at blive en god oplevelse for Niklas, og at vi har kunnet gøre en lille forskel, siger Cecilie Berg.