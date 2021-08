Superfans: Har været til 500 koncerter med det samme band

Ægteparret fra Horsens har været til omkring 500 koncerter med bandet fordelt på de sidste 22 år.

Det svarer til cirka 22 koncerter om året - eller en koncert hver 16. dag.

- Det kan godt være lidt svært at huske fra hinanden, fordi det er så mange, siger Lise Madsen.

- Jeg bilder mig selv ind, det er livsforlængende, siger Kurt Madsen.

Udover de mange koncertoplevelser på nethinden, har ægteparret en massiv samling af Big Fat Snake-merchandise. Signerede plader, trommeskind, billeder, CD'er, LP'er, plakater. Alt, hvad en superfan kunne drømme om.

- Vi er tit blevet kaldt skøre, siger Lise Madsen, som ikke udelukkende er Big Fat-fan på grund af musikken.

- Det er først og fremmest for musikken, og så er det også nogle rigtig rare fyre alle sammen, siger Lise Madsen.

Blev en del af holdet

I 2014 gav interessen for Big Fat Snake pote for ægteparret, der blev spurgt, om de ville stå for bandets merchandise på turnéerne. Det takkede de ja til.

- Det er en speciel oplevelse. Det er jo ikke noget, at alle får lov til, siger Lise Madsen.

I 2018 sluttede det for Big Fat Snake, da bandet brød op efter afskedsturnéen "Au revoir, madame" - opkaldt efter bandets største hit med næsten samme navn.

Men det betød ikke enden for Lise og Kurt Madsens interesse for bandet - eller arbejdet med merchandise. Nu assisterer de nemlig forsanger Anders Blichfeldt på hans soloturné.