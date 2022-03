To mænd dømt for at sætte ild til vaccinationscenter i Horsens

Mandag faldt der dom i sag om ildspåsættelse i Horsens, hvor to mænd på henholdsvis 27 og 34 år har været på anklagebænken.

De er dømt for at have forsøgt at sætte ild til et vaccinationscenter på Fuglevangsvej i Horsens, og har begge fået 1 år og 9 måneders fængsel.

- Vi er tilfredse med dommen, siger anklager Anna Holm Christensen, Sydøstjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en skærpende omstændighed, at de dømte har forsøgt at sætte ild til et vaccinationscenter, og derfor er de dømt efter straffelovens § 81d, som også er kendt som coronaparagraffen.