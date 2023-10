Tog måtte nødbremse: Lokofører blev hentet 10-12 meter op ad skrænt

- Vi trak ham hele vejen op ad skrænten, og han var ved bevidsthed, da jeg så ham. Ellers kender jeg ikke noget videre til hans tilstand, siger indsatslederen, der måtte have en patrulje fra Sydøstjyllands Politi ud for at dirigere trafikken på Serridslevvej og Marielystvej.

- Det var lige midt i morgenmyldretiden, så der kom en del biler. Folk skal jo afsted på arbejde på det tidspunkt, men vi holdt altså og spærrede lidt, mens vi arbejdede. Det er i øvrigt altid specielt at blive indsat på en jernbane, da vi skal sikre os hundrede procent, at al togtrafik står stille omkring os, siger Morten Landrok.

DSB oplyser til TV2 Østjylland, at toget holdt stille i en times tid, mens man ventede på en anden lokofører, og imens ventede passagerne i toget.

Flere andre tog mellem Fredericia og Aarhus var aflyst som følge af hændelsen.