Torben er chokeret over bilisters opførsel: - Det er helt vildt, hvad vi oplever derude

Det er her, Torben vælger at række over og trykke hornet ind og blinke med lyset, mens den 18-årige sørgede for at styre bilen. For ligesom at signalere, at personen i bilen foran bør indse, at hun skal se at komme videre.



- Jeg fik vist også sagt noget i retning af "kom så for helvede afsted" og andre ord, som en køreskoleelev ikke bør høre fra sin lærer. Der sad i øvrigt en ung, kvindelig elev på bagsædet, som også fik sig lidt af en oplevelse, siger Torben Fjellerup Bredvig.

Herefter kørte bilen videre med en hastighed, som ifølge Torben Fjellerup Bredvig lå på over 100 kilometer i timen, selv om den tilladte hastighed på den pågældende landevejsstrækning kun er 60 og 70 kilometer i timen.

Så du personen i den anden bil?

- Ikke tydeligt. Det gik for hurtigt. Men jeg vurderer, at det var en kvinde. Det så sådan ud, da vi lå lige ved siden af hinanden, før hun kørte ind foran os, siger kørelæreren, der ikke fik noteret nummerpladen. Han har heller ikke tænkt sig at melde episoden til politiet.

Torbens bil er udstyret med et selvreflekterende "Skolevogn"-skilt på taget, men der står ikke noget bagpå.

- Jeg gætter på, at hun slet ikke har set skiltet, men det ændrer ikke på, at hendes opførsel er helt vanvittig.

Lagde mascara med 130 kilometer i timen

Hændelsen er imidlertid ikke enkeltstående, påpeger Torben Fjellerup Bredvig.

Han oplever ofte situationer, hvor bilister ikke viser hensyn i trafikken. Både over for hans køreelever i skolevognen og til andre trafikanter helt generelt.

- Det er ikke dagligt men meget tit. Det er helt vildt, hvad vi oplever derude. I Horsens ser jeg folk, der giver os fingeren og råber grimme ting. I Aarhus bliver der kørt aggressivt og utålmodigt. Det er, som om, de slet ikke ser det store skilt på taget, hvor der står "skolevogn". Det kan ikke passe, at vi skal køre rundt med gule blinklys på taget, før de ser os, siger Torben Fjellerup Bredvig.