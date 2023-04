Tove hang med hovedet nedad i flere minutter - så klagede hun til regionen

Tina Arentzen Bjerre har selv set, hvordan en trappetjener virker, da hun så en kollega blive transporteret i én i forbindelse med en demonstration, og hun kan godt forstå, hvorfor det kan virke lidt chokerende at blive vippet bagover.



- Hvis man ikke på forhånd har fået at vide, at det vil ske, er det klart, at man kan få et indtryk af, at chaufføren ikke har styr på tingene. Derfor handler det for mig at se meget om at have en god kommunikation mellem parterne. Helt konkret skal chaufføren sige, at ”nu vipper jeg dig bagover”, siger Tina Arentzen Bjerre.