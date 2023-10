Unge hærger forfalden ejendom: Pludselig brændte den

Ifølge en skrivelse, hun har modtaget fra Horsens Kommune i april, har afdelingen for Teknik og Miljø udstedt et varsel om påbud til ejeren 9. februar i år og et egentlig påbud den 7. marts. Samtidig fremgår det af skrivelsen, at kommunen også overvejede en politianmeldelse tilbage i foråret.

- Det vi egentlig bare har bedt om er, at nogen tager ansvar og sætter plader på alle vinduer og får det lukket af, siger Vibeke Jessen.

Ejer: Har forsøgt at lukke af

TV2 Østjylland har kontaktet ejendommens ejer, Ulrik Strøjer Mikkelsen, som forklarer, at han flere gange har forsøgt at barrikadere huset – blandt andet ved at skrue dørene til, så man ikke kan komme ind.

- Lige så hurtigt jeg kan få det barrikaderet, lige så hurtigt brækker de bare dørene op igen og smadrer vinduerne. Det er også det, der er sket nu, hvor de har sat ild til huset. Det er ikke godt, siger Ulrik Strøjer Mikkelsen.