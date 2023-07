Vincent begyndte at kaste op, når han skulle i børnehave

- Far, i dag blev jeg ikke slået - men det var der andre, der gjorde.

Ordene kommer fra 3-årige Vincent Stouenberg Roth, da han skulle fortælle sin far om sin dag i børnehaven.

Han var glad for, at han - for en gangs skyld - ikke selv var blevet udsat for slag eller spark fra de andre børn.

- Det går lige i hjertet. Det burde være en selvfølge, at man ikke bliver slået. Det er sørgeligt. I min verden skal han være glad for en god leg - ikke for, at han ikke er blevet slået, siger Claus Stouenberg Roth.

Kastede op hver morgen

Vincent Stouenberg Roth gik på daginstitutionen Solstrålen i Hatting, hvor TV2 Østjylland de seneste dage har fortalt om flere historier med vold blandt børnene.