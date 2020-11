Corona-udbrud på Regionhospitalet Horsens - 25 medarbejdere testet positive

Regionhospitalet Horsens afventer stadig testsvar fra enkelte medarbejdere, som har været i nær kontakt med en smittet medarbejder - de medarbejdere er sendt i isolation.

Sengeafsnittet har haft særlig travlt i corona-perioden, da de normalt arbejder med lungesygdomme og derfor har stærke faglige kompetencer med lungepatienter.



De har derfor haft patienter, som var postive med covid-19, og den lægefaglige direktør på Regionhospital Horsens, Nils Falk Bjerregaard, formoder, det er der, smitten stammer fra.

- Vi har brugt meget tid og energi på at sikre, at vores medarbejdere ikke bliver smittet, fordi vi har en forpligtelse, vi skal leve op til som sygehus, om at løfte den her opgave med corona-virus, siger Nils Falk Bjerregaard.

Halveret antal sengepladser

På baggrund af de mange hjemsendte medarbejdere har det været nødvendigt at halvere antallet af på sengeafsnittet de seneste par dage.

Derfor har andre afdelinger på Regionhospitalet Horsens og hospitaler i Region Midtjylland måttet hjælpe med de patienter, der ikke længere er plads til på Regionhospitalet Horsens.

- Vi er enormt kede af at skulle have hjælp fra andre afdelinger og hospitaler. Vi har jo flere smittede og indlagte end nogensinde før, så det var nu, vi skulle løfte opgaven. Det ærgrer mig meget, at det ikke kunne lykkes, siger Nils Falk Bjerregaard og fortsætter:

- Det er jo en stor ulempe for patienter og pårørende at skulle til et hospital længere væk.