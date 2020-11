Smitten stiger fortsat på sygehus

Torsdag blev 25 medarbejdere på medicinsk sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens konstateret smittet med COVID-19.



Fredag steg antallet igen, og det har ført til en række kreative tiltag for at sikre, at afdelingens patienter kan blive behandlet.

31 er nu smittet på det sengemedicinske afsnit på Regionshospitalet i Horsens, og det betyder, at man er nødt til at sende patienter til andre hospitaler.

Antallet af indlagte med COVID-19 stiger netop nu, og medicinsk sengeafsnit er en af de afdelinger, der behandler de smittede.

- Vi er enormt kede af at skulle have hjælp fra andre afdelinger og hospitaler, vi har jo flere smittede og indlagte end nogensinde før, så det var nu, vi skulle løfte opgaven, og det ærgrer mig meget over, at det ikke kunne lykkes, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard og fortsætter:

- Det er jo en stor ulempe for patienter og pårørende at skulle til et hospital længere væk.

Patienter i tvivl

Hospitalet har også hentet medarbejdere ind fra andre afdelinger på hospitalet for at dække hullerne i vagtplanen efter de mange coronasmittede medarbejdere.

Sygehuset har fået mange henvendelser fra patienter, der er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig efter nyheden om de mange smittede i medarbejderstaben.

Beskeden er, at har man som patient været i nær kontakt med en smittet medarbejder, vil man blive kontaktet direkte af Regionshospitalet Horsens.

83 smittede ansatte på regionens hospitaler

TV2 Østjylland har forsøgt at indhente tal fra de andre hospitaler i regionen, men det er kun Aarhus Universitetshospital, der er vendt tilbage med svar.

De har haft 30 smittede medarbejdere inden for de seneste to uger, men de påpeger, at det er ud af cirka 10.000 ansatte - cirka seks gange så mange som på Regionshospitalet i Horsens.

Aarhus Universitetshospital oplyser, at der er en række restriktioner på sygehuset, som kan holde smitten væk fra medarbejdere og patienter.

- Derfor har vi nu besøgsrestriktioner, vi siger nej til at modtage blomster og take away og har vagter ved dørene, ligesom vi beder personalet være ekstra opmærksomme på bl.a. at holde afstand - også til hinanden, siger pressemedarbejder til TV2 Østjylland.

I alt er 83 ansatte på Region Midtjyllands hospitaler smittet lige nu, oplyser regionen på sin hjemmeside.