10-årig vil gøre noget, ingen troede var muligt

Søndag 12. tager Sofie og familien fra Pjedsted ved Fredericia til Sønderborg for at løbe Royal Run.



Selvom det måske ikke er gået op for Sofie Poulsen, hvor imponerende det er, at hun har nået det mål, hun satte sig i 2019, ved hendes forældre godt, hvilken betydning det vil få for deres datter, når hun gennemfører løbet:

- Det kommer til at betyde meget for hende – især for hendes selvtillid, for når man er fysisk handikappet, er det ikke altid, at selvtilliden er vildt god, fordi der mange ting, man ikke kan. Men det her kan hun, siger hendes mor.

