17-årig Lasse er i lære som tømrer – i aften blæser han 'X Factor'-dommerne bagover

Iført hættetrøje og blå jeans ankom den 17-årige tømmerlærling, Lasse Skriver, fra Vejle til dette års audition i 'X Factor' i København, som vises i aften klokken 20.

Her fortalte han dommerne om, hvordan han byggede terrasser på sin læreplads, og at han lige var kommet fra Vejle for at synge for dem.