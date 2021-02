17 personer sigtet efter kollegiefest

Lørdag aften fik en fest på et handelskollegium i Sønderborg sig en brat afslutning.

Omkring klokken 21.45 mødte politiet nemlig op og sigtede 17 personer.

De opholdt sig i et fælleskøkken, og politiet vurderede derfor, at overtrådte forsamlingsforbuddet på fem personer. Det oplyser Claus Skovgaard, der er vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi til TV 2.

I alt var der tyve personer til festen. Tre af dem havde selv adresse på kollegiet, og de undgik sigtelsen.

Claus Skovgaard oplyser, at der ikke er generelle problemer med ulovlige fester i politikredsen.

- Langt de fleste kan godt finde ud af at overholde forsamlingsforbuddet, siger han.

Bøden for at overtræde forsamlingsforbuddet er på 2500 kroner per person.