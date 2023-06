18 skoleelever afsløret i at bruge ChatGPT til eksamen

Mange skoleelever har nok drømt om, at nogen ville skrive deres eksamensopgave for dem.

Med chatrobotten ChatGPT er det pludseligt blevet en reel mulighed. Og det har fået mindst 18 elever på fem forskellige grundskoler i Sønderborg Kommune til at falde for fristelsen.

De er blevet taget i at snyde til deres afgangseksamen ved at bruge den kunstige intelligens i ChatGPT, som blandt andet kan skrive velformulerede svar på komplekse spørgsmål.

Det fortæller skole-og uddannelseschef i Sønderborg Kommune, Birgitte Nørrelund, til TV 2.

- En del af præstationen er, at du for eksempel helt selv skal skrive en stil. Og så er der nogle, der har prøvet at få hjælp fra en robot til at skrive den stil. Og det er snyd, siger hun.

- Det er bare ærgerligt, hvis ikke man kunne bruge det

Alle de 18 elever er blevet taget i at åbne ChatGPT under deres eksaminer, hvilket i sig selv betegnes som snyd.

Der er ifølge Birgitte Nørrelund stor forskel på, hvor lang tid de har brugt den kunstige intelligens.

Nogle elever har brugt chatGPT i ganske kort tid, mens andre har anvendt teknologien i halvanden time.