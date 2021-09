19-årig ledte efter sin mobil – det endte med at koste Jesper Bagger alt

Tidligere i år anerkendte kommunen, at det ikke nyttede at sende ham i flexjob længere og tilkendte ham førtidspension. Det værste var dog ikke de fysiske skader, men de uhelbredelige skader på frontallappen.

- Jeg har fået flere diagnoser som følge af skaderne til hovedet. De tæller blandt andet PTSD, angst og personlighedsændringer, siger Jesper Bagger.

Han er ikke længere gift, og hans børn, der bor hos moren, ser han langtfra så meget, som han gerne vil. Og det forstår han faktisk godt.

- Det er utroligt svært at omgås en, der har PTSD, og mine familie er til tider hårdt spændt for. Samtidig har jeg social angst, og jeg har kun en enkelt kammerat i Nordsjælland tilbage, som jeg ser et par gange om året. Jeg er ikke god til konfrontationer, så nu holder jeg mig bare helt fra dem.

Næsten hver tredje ung bruger telefonen

Det er særligt de yngre bilister, som har svært ved at lade mobiltelefonen ligge, når de kører bil.

Ifølge undersøgelse foretaget af Wilke for Rådet for Sikkertrafik i 2021 gælder det for de 17-24-årige, at 28 procent enten ”meget ofte”, ”ofte” eller ”en gang imellem” bruger deres håndholdte telefon under kørsel. For de 25-34-årige er det hver fjerde.

Bekymrende, at der ikke sker noget

Det tyder ikke på, at truslen om et klip i kortet har haft en effekt, og selvom det primært er de yngre borgere, der gør sig skyldige i forseelsen, så sker det i alle aldersgruppe.

Ifølge Jesper Bagger, så er det noget alle gør sig skyldige i – også ham selv.

- Det kan godt være, at nogen siger, at de aldrig bruger telefon, men så snakker de med folk på bagsædet. Det sker for alle familier, siger han.

Men at tallene ikke er blevet bedre selv efter en lovskærpelse, det bekymrer ham, for det er i bogstavelig forstand livsvigtigt, at der bliver gjort noget ved problemet.

- Man er nødt til at være opmærksom på, at man kører rundt i noget tonstungt. Det er forfærdeligt, hvis der er én, som mister livet, fordi man absolut skulle læse en sms, men man kan også mistet livet, selv hvis man ikke dør, siger Jesper Bagger.