20 grader kan ramme Syd- og Sønderjylland i næste uge

Men ifølge den amerikanske vejrmodel GFS peger prognoserne på, at det først er omkring påske, at der er tegn på, at lunere vejr kan blæse op til Danmark og sende temperaturen over 15 grader.



Om en uge forudser den amerikanske vejrmodel dagstemperaturer på mellem 10 og 12 grader – altså omkring 10 grader koldere end den europæiske.



Meget tyder dog på, at vi i løbet af påskeferien vil få det noget lunere. Formentlig kan temperaturen nå op mellem 15 og 18 grader, når den topper.

Om vi passerer de 20 grader i næste uge, må tiden vise. Tiden er dog snart til det, da årets første dag med over 20 grader på termometret i gennemsnit falder 20. april.