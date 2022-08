21-årige Amalie Vilslev fra Haderslev medvirkede i TV 2 ECHO-dokumentar - nu er hun død

For selvom Amalie Vilslev til sidst var svækket og sad i kørestol, drak hun øl med sine veninder i Københavns sensommersol, hun cyklede igennem byens gader på ladet af en Christianiacykel, og hendes nødalarm på hospicet pyntede hun med perler.

Hendes livsmotto "Alt, vi har, er nu" gennemsyrede både hendes Instagram og hendes leve- og væremåde. Amalie Vilslev levede til det allersidste.

Ville nedbryde tabuer om døden

23-årige Benjamin Sørensen var helt tæt på Amalie Vilslev i den sidste tid.

De to kom tæt på hinanden, efter at de mødte hinanden i en video fra TV 2 ECHO, fordi Benjamin Sørensen selv er dødeligt syg. Han lider af en sjælden sygdom, der betyder, at han skal have lavet en hjerte- og lungetransplantation for at overleve.