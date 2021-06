21 nye sundhedsklynger skal danne fundament for nyt sundhedsvæsen

Venstre ville nedlægge regioner

Ovenstående er givet noget, man har hørt før. Modellen er nemlig så godt som identisk med det, den forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede i 2019 - dog med den krølle, at han ville nedlægge regionerne.

En del, som Venstre siden har trukket i land på, og som altså heller ikke er kommet med i den nye aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforeningen og Danske Regioner.

- Det bedste løsninger får man i en fælles dialog, og ved at vi alle sammen udfordrer hinanden, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

Hun kalder aftalen et "vigtigt skridt", men tilføjer, at den langt fra er nok til at sikre de danske borgere en sammenhængende behandling. Der skal en politisk aftale til, siger hun.

En historisk dag

Formanden for Kommunerne Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), kalder aftalen "historisk".

Der er i dag nogle borgere, der falder ned mellem to stole, siger han med reference til regionen og kommunen.

Det kan for eksempel være, når en patient udskrives fra sygehuset, men fortsat har brug for hjælp. For eksempel i form af genoptræning.

- Den opgave, vi løser i kommunerne, er blevet mere komplekst. Dels fordi man udskriver folk hurtigere fra sygehuset, siger han.

'Kejserens nye klæder'

Den nye aftale imponerer ikke just Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, som kalder det "kejserens nye klæder" og tomt for indhold.

- Helt ærligt. Jeg kan ikke se det nye. Man har helt ignoreret en kvalitetsplan og økonomien i det her, siger han til TV 2 og tilføjer i forhold til pengene:

- 80 millioner kroner er ikke ret meget. Det er, hvad vores teststrategi koster om dagen.

Den nye aftale træder i kraft i 2022, men regeringen vil drøfte den samlede sundhedsaftale med Folketingets partier til efteråret, siger Heunicke.

Frem til etableringen fastlægges det, hvilke kommuner der deltager i de enkelte klynger.