22-årig byttede kuglepen til bil på 14 dage

Den driftige iværksætter og investor er opvokset i Spanien, hvor han levede de første 15 år af sit liv.

På den spanske solkyst i Malaga lærte Filip i en tidlig alder kunsten at være en god sælger.

Han stod typisk op klokken 5 i weekenderne for at være klar ved familiens salgsbod klokken 7 på det populære, lokale marked for brugte varer.

- Vi hentede ting, der alligevel skulle smides ud, hos venner. Vores familie levede efter mottoet: Køb for én krone og sælg for to, siger Filip Jepsen.

Tør satse

Den driftige investor fortæller, at hans forældre har været en stor inspirationskilde, og at de mange år i Spanien har været afgørende for Filips måde at leve på.

- Min spanske opvækst har givet mig en stor form for åbenhed, da jeg blev nødt til at snakke med folk. Jeg stoler på mig selv og tør springe ud i nye projekter og idéer, forklarer supersælgeren.

Familien flyttede hjem til Danmark, da han blev 16 år, og efter kort tids sygdom mistede Filip sin far til kræften.

Det pludselige dødsfald tog hårdt på Filip, men han lærte en vigtig lektie, som han har taget med sig i sit professionelle virke som sælger og iværksætter.

- Det er vigtigt at leve livet. Jeg ønsker at gøre noget godt for mig selv, men jeg tænker også meget på, hvordan jeg behandler mine medmennesker, forklarer han.