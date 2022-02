399 meter langt dansk containerskib er fredag morgen trukket fri

De første forsøg på at få skibet fri har været uden succes, men rederiet har nu indgået en aftale med et bjærgningsfirma.

En talsmand for bjærgningsfirmaet oplyser ifølge NDR, at det tidligst klokken 13 vil være muligt at forsøge at få skibet fri. Det skyldes, at vandstanden i området atter skal stige for at det overhovedet kan lade sig gøre at få kæmpefartøjet fri.

Skibet, der er 59 meter bredt, ligger ufrivilligt forankret ud for øen Wangerooge og var på vej fra Rotterdam i Holland til Bremerhaven i Tyskland, da det onsdag aften omkring kl. 23 sejlede på grund.

Ingen kom til skade under grundstødningen, og skibet er ikke beskadiget.

'Mumbai Mærsk' var sent onsdag på vej fra Rotterdam i Holland til Bremerhaven, da det omkring klokken 23 gik på grund.

Ifølge Søfart.dk kommer grundstødningen et mærkværdigt og foreløbig uforklaret sejlmønster.

Søfart har fulgt rutehistorikken på tjenesten Marinetraffic.

Her fremgår ifølge Søfart.dk, at ’Mumbai Maersk’ har foretaget en bagbords kovending på 180 grader og fortsat med at sejle to sømil tilbage ad sin oprindelige rute, inden skibet atter er drejet mod bagbord, har krydset sit eget spor, og er fortsat ind på grund.