4-årig havde ikke det klassiske tegn på farlig sygdom - nu advarer hendes mor andre

4-årige Fridas forældre gjorde præcis, som de havde lært, da de opdagede tre flåter på deres datter efter en tur i skoven.

Der sad to flåter bag det ene øre og en i nakken.

De fjernede straks flåterne og holdt øje med de tre små røde prikker i nakken og bag det ene øre.

De vidste ikke præcis, hvornår hun havde fået flåterne, og derfor var Fridas mor, Stine Riber Køhling, meget opmærksom på, om der kom røde ringe om biddene

Det havde hun altid fået at vide, at man skulle. Den røde ring var i hendes øjne tegn på borreliainfektion.

Men der kom ingen ringe.

DET SKAL DU GØRE, NÅR DU OPDAGER EN FLÅT Fjern flåten hurtigst muligt. Eksempelvis med en pincet eller en flåttang.

Lad være med at trykke på flåtens krop eller dreje den rundt, når du hiver den af.

Rens sårområdet med desinfektionsmiddel eller vand og sæbe.

Hvis du ikke får fjernet hele flåten, så vent nogle dage, hvorefter resterne af flåten nemt kan fjernes med en pincet eller en ren nål.

Undersøg området, hvor flåten har bidt sig fast. Hvis der efter 1-4 uger udvikler sig et rødligt område med en diameter over 5 cm, eller hvis du får feber, hovedpine, træthed eller andre symptomer, så tag kontakt til en læge. Kilde: flåtbid.dk

En sommer med flåter

Man ved ikke præcis, hvor mange danskere, der årligt smittes med borrelia. Men det vurderes at være en relativt almindelig sygdom – især om sommeren, hvor flåterne stortrives.

På grund af den milde vinter ser det igen ud til, at vi vil få en sommer med mange flåter.

Ifølge sundhed.dk smittes et par tusinde mennesker hvert år.

I langt de fleste tilfælde rammes folk kun af en lokaliseret infektion i huden. Men er man uheldig, får man den mere alvorlige infektion neuroborrelia.

En af dem er 4-årige Frida.

Den karakteristiske røde ring efter bid fra en inficeret skovflåt. Det er dog ikke alle, der får den røde ring Foto: Statens Serum Institut

Lammet i ansigtet

I lørdags havde familien besøg af Fridas moster, og det var hende, der opdagede noget usædvanligt.

- Der er da noget med Fridas smil, sagde mosteren til Stine Riber Køhling.

Fridas mor bad straks sin datter om at smile og blinke med øjnene. Efter det var hun ikke i tvivl.

Frida kunne ikke lukke det venstre øje og hendes smil var skævt.

De ringede straks til vagtlægen og fortalte om symptomerne og flåtbiddene flere uger forinden.

Få timer senere sad de på børneafdelingen på Aabenraa Sygehus. Frida fik taget en blodprøve, der slog fast, at hun havde borrelia.

Stine Riber Køhling var overrasket. Der havde jo ikke været nogen røde ringe. Dog havde Frida haft en del andre symptomer på borrelia, som Stine Riber Køhling ikke havde kædet sammen med flåtbiddene.

Træthed og ondt i nakken.

Her sidder Frida med sin mor. Billedet er taget efter, hun har fået lagt drop i hånden og har fået taget forskellige prøver. Foto: Privat foto

Intravenøs penicillinkur

Dagen efter tog lægerne prøver fra Fridas rygmarv. Her trak de spinalvæske ud – et smertefuldt indgreb, som Frida klarede uden bedøvelse.

- Det var meget voldsomt, husker Stine Riber Køhling.

Umiddelbart kunne de ikke se borrelia i rygmarvsprøven. Men blodprøverne var klare.

Frida skulle behandles for borrelia. Lægerne anslog, at hun havde haft borrelia i mellem 6 til 12 uger. Og fordi den havde udviklet sig til ansigtslammelse, kunne hun ikke nøjes med en almindelig penicillinkur i pilleform.

Hun skal de næste 14 dage have antibiotika direkte ind i blodet via et drop. Det foregår en gang dagligt på hospitalet.

Selvom hun er i behandling, er hun stadig syg. Både af borreliaen, men også af eftervirkninger fra rygmarvsprøven.

Fem gode råd Herunder kan du få fem gode råd til, hvordan du undgår de sygdomme, der udbredes af flåter. Undersøg huden dagligt, hvis du opholder dig i et risikoområde. Flåten sætter sig ofte fat på overkroppen hos børn. Tjek også i hovedbunden og bag ørerne. Der går ofte lidt tid, inden flåten sætter sig fast og ved hyppige tjek, kan du være heldig at fjerne flåten inden da. Hvis flåten har bidt sig fast, kan det mindske risikoen for borrelia-infektion at fjerne flåten hurtigt. Da TBE-virus overføres umiddelbart i forbindelse med biddet, vil hurtig fjernelse ikke mindske risikoen for TBE.

Gå med tøj med lange ærmer og bukseben og med bukserne ned i sokkerne, når du færdes udendørs i naturen i risikoområder.

Husk, at flåterne også er aktive om efteråret.

Undersøg om dit rejsemål hører til TBE-risikoområderne.

Hvis du færdes eller bor i områder, hvor TBE forekommer, enten i Danmark eller udlandet, kan du overveje vaccination. Kilde: flåtbid.dk Se mere

Faktisk er hun mere dårlig nu, end før behandlingen startede.

- Det har været rigtig hårdt for hende. Hun har enormt meget hovedpine og vil helst kun ligge ned, forklarer Stine Riber Køhling.

Derudover har hun kastet op, formentlig af den kraftige hovedpine.

Lammelserne er ikke blevet bedre, men Stine Riber Køhling er fortrøstningsfuld, hvad det angår.

- Vi kan forvente, at der går lang tid, men det skal nok blive godt igen, siger hun.

Et par dage efter hospitalsbesøget besluttede hun sig for at lægge deres oplevelse på Facebook.

For hvis der nu sad andre derude med lignende symptomer – uden den røde ring – så kunne de måske få behandling i tide.

Opslaget er i skrivende stund delt næsten 6500 gange og har fået 577 kommentarer, som er en god blanding af ’god bedring’-beskeder, men også andres beretninger om lignende oplevelser.