41-årig er den første nogensinde som krydser mållinjen i ekstremt ultraløb

8000 kalorier om dagen

For at kvalificere sig til ultraløbet skal man have gennemført 350 miles-udgaven af Iditarod Trail Invitational. Det er 663 kilometer langt, hvilket Asbjørn Bruun brugte godt syv dage på i 2019. Men fælles for begge udgaver er, at de foregår i temperaturer ned til minus 40 grader.

Det har derfor krævet en lang forberedelse at blive klar. Deltagerne skal have alt med sig, men de har dog måttet sende kasser med mad ud på ruten.